Bauplatz statt Garten: So sieht der Bebauungsplan in Roßla aus

Rossla/MZ - Roßla kann wachsen: Der Entwurf des Bebauungsplans für den Standort „Wohnbau Am Bad“ in Roßla liegt öffentlich aus. Bis zum 4. März haben Bürger die Möglichkeit, den Entwurf in der Gemeindeverwaltung Südharz in Roßla oder Rottleberode einzusehen. Bis zu diesem Termin können sie dazu Stellung nehmen, mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift.

Schon sieben Inteeressenten

Auf einer Fläche von drei Hektar, am südöstlichen Ortsrand von Roßla und unweit vom Bad, soll das neue Wohngebiet entstehen. Bauplätze in Roßla würden dringend gesucht, Anfragen von Bürgern nach Bauland habe das Bauamt „bisher nur negativ“ beantworten können, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat hatte Ende Juni vorigen Jahres beschlossen, den Bebauungsplan aufzustellen und die Bürger frühzeitig zu beteiligen. Nach Informationen der MZ haben sich schon sieben Interessenten für ein Baugrundstück im künftigen Wohngebiet gemeldet.

Fläche wird bisher als Gartenland genutzt

Der Entwurf sieht auf dem Areal über 30 Parzellen vor, außerdem im südlichen Bereich einen großen Spielplatz. Hinzu kommen Straßen und ringsherum Pflanzstreifen. Die Fläche wird bisher als Gartenland zum Anpflanzen und Aufziehen von Bäumen und Sträuchern durch einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb genutzt. Im Vorfeld hatte bereits der Roßlaer Ortschaftsrat über das Vorhaben beraten und zugestimmt.

Roßla erfüllt als Grundzentrum im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz zahlreiche Funktionen und ist als Wohnort gefragt; hier ein Luftbild vom Oktober 2021. (Foto: Maik Schumann)

Ortsbürgermeisterin Nadine Pein: Wichtig, dass die Flächen bezahlbar bleiben

Sie freue sich, betont Ortsbürgermeisterin Nadine Pein, das Vorhaben auf den Weg gebracht zu haben. Sie stelle sich für das neue Wohngebiet in Roßla „eine Mischung aus unterschiedlichen Wohn- und Bauformen für eine bunte Mischung von Menschen aller Generationen vor. Wichtig ist, dass die Flächen bezahlbar bleiben“, sagt sie. Denn der Erwerb von Baugrundstücken und Wohneigentum müsse auch für junge Familien attraktiv sein.

Wunsch nach ökologischer Bauweise

Aufgrund der von vielen Interessenten gewünschten ökologischen Bauweise, hieß es im Juni zum Gemeinderatsbeschluss, sehe man angemessen große Baugrundstücke vor. Mit maximal zwei Vollgeschossen würden sich die Häuser gegenseitig nicht verschatten. Außerdem sollen die Häuser mit der neuesten Technik von Luftwasser-Wärmepumpen versehen werden, um mit regenerativen Energien zu heizen. Auf Gas oder Heizöl als Brennstoff wolle man verzichten. Form und Ausrichtung der Dächer sollten so gewählt werden, dass solare Energiegewinnung möglich sei.

Inzwischen seien weitere Ideen für neue Bauflächen im Ort an sie herangetragen worden, sagt Ortsbürgermeisterin Pein. Darüber werde sie mit Ortschaftsrat und Bauamtsleiter beraten.