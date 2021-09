Wie die Probleme an der Grundschule in Hedersleben gelöst werden

Die Grundschule in Hedersleben wird mit Abordnungen von anderen Schulen unterstützt. Dadurch haben die Mädchen und Jungen keinen Unterrichtsausfall.

Hedersleben/MZ - Das neue Schuljahr ist in vollem Gange. Längst nicht optimal, doch deutlich besser als zum Ende der Sommerferien präsentiert sich die Situation an der Grundschule in Hedersleben. Es wurde reagiert vonseiten des Bildungsministeriums.

„Wir sind nicht zufrieden, aber aus dem, was wir zur Verfügung haben, haben wir für die Kinder das Beste gemacht“, sagt Undine Stotz, die zurzeit die abgeordnete Schulleitung als leitende Lehrkraft kommissarisch unterstützt.

Alle Klassen haben einen Klassenlehrer. Sämtliche Hauptfächer in allen Klassen seien abgedeckt. Alle erfüllen das geforderte Stundenvolumen in Deutsch bei sieben und in Mathematik bei fünf Stunden. Der Stundenplan steht und die Mädchen und Jungen seien versorgt.

Sogar Unterricht in Gestalten, Musik und Sport werden gegeben. Letzteres unterrichtet ein Lehrer im Ruhestand. Dafür würden die Lehrkräfte am Limit laufen. Ein fest eingestellter Lehrer hat die Schüler der vierten Klassen übernommen.

Zwei Lehrerinnen würden als Abordnung von einer anderen Schule an jeweils einem Tag in der Woche stundenweise unterrichten. Das bedeutet, die beiden Lehrer helfen in Hedersleben aus, bis dort eine dauerhafte Lösung gefunden ist.

Dadurch sei die Ausarbeitung des Stundenplans zu einer echten Gratwanderung geworden, so Stotz. Alles musste berücksichtigt werden. Und letzten Endes wolle man die sechs Stunden, die die Pädagogen in Hedersleben unterrichten, auch nutzen.

Das könne jedoch auch nur eine kurzfristige vorübergehende Maßnahme sein, so Stotz. Da an vielen Schulen Lehrkräfte fehlen, werde damit letztlich nur andernorts eine neue Lücke gerissen. „Das ist eine Kette ohne Ende“, so Stotz.

Sie selbst habe neben ihrer Tätigkeit als leitende Lehrkraft die neuen Erstklässler übernommen. Das sei schon eine Herausforderung, sagt sie. Mit 28 Mädchen und Jungen sei es auch eine sehr große Klasse. Hier seien die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren: „Die sozialen Kontakte fehlen.“

Auch einfache Dinge, wie sich an Regeln und Normen zu halten, fielen den Erstklässlern schwerer als in früheren Jahrgängen. Die Rückmeldungen der Eltern zum Unterricht ihrer Kinder seien positiv. „Die Lage an der Schule hat sich entspannt“, sagt Ulrike Noah vom Schulelternrat.

So, wie es im Moment ist, sei es okay. Die Stunden seien gut abgedeckt. „Ich sehe es am Stundenplan von meinem Sohn“, sagt Noah. Der Zweitklässler habe alle vorgeschriebenen Stunden.

Der Einsatz habe sich gelohnt und nicht zuletzt durch die Unterstützung durch die Landtagsabgeordnete der Linken, Monika Hohmann, habe man auf die Lage der Grundschule Hedersleben aufmerksam machen können. „Es wäre schön, wenn wenigstens noch eine weitere Lehrkraft gewonnen werden könnte“, so Noah. Dann wäre es vielleicht sogar möglich, die neue erste Klasse aufzuteilen.

„Die Schule wird aktuell mit Abordnungen von anderen Schulen unterstützt“, bestätigt Tobias Kühne vom Landesschulamt. Das sei keine dauerhafte Lösung, denn auch an ihren Stammschulen werden die Lehrkräfte von den Kindern dort gebraucht.

„Abordnungen müssen darum immer behutsam abgewogen werden“, so der Sprecher vom Landesschulamt weiter. Werden Abordnungen nicht mehr benötigt, kehren die Lehrkräfte an ihre Stammschule zurück.

Die Ausschreibungen für die Grundschule in Hedersleben werden solange fortgesetzt, bis das benötigte Personal gefunden ist. In der aktuellen Ausschreibung ist die Schule mit zwei Stellen berücksichtigt. „Wir hoffen auf Bewerbungen und erfolgreiche Einstellungen“, sagt Kühne.

Die Besetzung der Schulleitungsstelle läuft und wird in den nächsten Monaten abgeschlossen. Alle Beteiligten hoffen natürlich auf eine erfolgreiche Besetzung. Er bittet um Verständnis für die benötigte Zeit. In dem Verfahren gibt es Standards, die rechtlich festgelegt sind, nicht umgangen oder aufgeweicht werden dürfen.

Wer die Bewerber auf Stellen sind, darf der Sprecher vom Landesschulamt aus Gründen des personenbezogenen Datenschutzes nicht beantworten.