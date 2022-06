Monika Hohmann (Die Linke): Schulen und Kinder stärker in den Blick nehmen

Monika Hohmann ist 61 Jahre alt • kommt ursprünglich aus Gatersleben und wohnt seit 1982 im nahen Hedersleben • war vor ihrem ersten Einzug in den Landtag 31 Jahre lang als Lehrerin tätig • gärtnert in ihrer Freizeit gern und hat das Kuchenbacken für sich entdeckt

Seit zehn Jahren sitzt Monika Hohmann im Landtag, doch die Schulen lassen die langjährige Lehrerin nicht los. Die gebürtige Gaterslebenerin arbeitete, nachdem sie am Quedlinburger Institut für Lehrerbildung den Abschluss zur Unterstufenlehrerin für Deutsch, Mathematik und Sport erworben hatte, mehr als drei Jahrzehnte lang an Schulen in Lutherstadt Wittenberg, Wedderstedt und Wienrode. Dass es seit dem erstmaligen Einzug ins Landesparlament 2011 ihr Anspruch gewesen ist, die Bildungspolitik des Landes mitzugestalten, mag da wenig überraschen. Dass sie überhaupt in die Politik ging, habe mit dem Kampf um das Fortbestehen der Schule für Lernbehinderte in Wedderstedt um die Jahrtausendwende zu tun, schildert die Linke-Abgeordnete - die Partei, die damals noch PDS hieß, habe sich seinerzeit als einzige für den Erhalt der Schule eingesetzt.