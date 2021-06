Verliebte Frau wird um mehrere Tausend Euro betrogen

Gemeinde Huy - Eine 61-jährige Frau aus der Gemeinde Huy wurde Opfer des sogenannten Love-Scamming. Die Frau hatte sich über eine Internetplattform angemeldet, um neue Kontakte, im besten Fall eine neue Liebe zu finden. Über diese Plattform lernte sie Ende April 2021 einen Mann kennen. Er konnte sehr schnell das Vertrauen der Frau gewinnen und man schrieb sich privat. Nach einigen Tagen bat der Mann die Frau erstmals um Geld. Seit Mai bis Anfang Juni 2021 überwies die Frau immer wieder Geldbeträge, insgesamt über 20.000 Euro. Eine Bankangestellte kam dies seltsam vor und sprach die Frau darauf an. Diese war im Begriff weiteres Geld zu überweisen. Erst jetzt erkannte sie, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war.

Die Betrugsmasche ist nicht neu. Sogenannte Love-Scammer nutzen die Einsamkeit der Menschen aus. Auf Online-Dating-Plattformen oder in sozialen Netzwerken werden potenzielle Opfer gesucht. Hat der Täter ein passendes Mitglied gefunden, fangen sie wie in jeder anderen anbahnenden Internet-Bekanntschaft mit einem Chat an. Die Täter schenken ihrem Opfer besondere Aufmerksamkeit, sie melden sich oft und sind sehr charmant. Oftmals telefonieren die Täter auch mit den Opfern, sind sehr interessiert an ihrem Leben und erzählen auch von ihrem Leben. In kürzester Zeit wird ein sehr enges Verhältnis aufgebaut. Meist wird dann eine Notlage geschildert, die die Überweisung oder Übergabe von größeren Geldsummen erforderlich macht. Die Opfer sind gutgläubig und überweisen oft ohne Zweifel das Geld.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche eindringlich. Keine anbahnende Beziehung würde Geld von seinem Gegenüber verlangen. Seien Sie vorsichtig, hinterfragen sie Sachverhalte kritisch. Um sich Geld zu leihen, bedarf es einer grundlegenden Kennenlernphase. Vertrauen Sie sich Familienangehörigen, Freunden an. Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind.

Die Polizei rät: Vorsicht bei der Online-Liebe: Sagen Sie “Nein”, wenn Onlinepartner Geld fordern! Fragen Sie im Zweifel die Polizei. Ihre Fragen werden vertraulich behandelt! Im Internet kann man sich nie sicher sein, dass der “Partner” seine Identität täuscht und Absichten vortäuscht. (mz)