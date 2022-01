Tschüss, Papier-Fleppe!

Quedlinburg/MZ - Egal, ob rosa oder grau - anders als beispielsweise Personalausweis oder Reisepass hatten Führerscheine in der Vergangenheit keine begrenzte Gültigkeitsdauer. Das änderte sich jedoch 2013 durch eine Änderung der Fahrerlaubnisverordnung. Künftig soll es in allen EU-Staaten einen neuen einheitlichen Führerschein geben. Alte Führerscheine müssen deshalb bis zu einem bestimmten Stichtag umgeschrieben werden. Die neuen Ausweise im Kartenformat sind dann nur noch 15 Jahre gültig.

Damit nicht alle Autofahrer gleichzeitig zu den Führerscheinstellen rennen, soll das Ganze gestaffelt passieren. Allerdings sollte die erste Frist schon am 19. Januar 2022 enden - nämlich für all die, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. Nach Schätzungen müssen im Landkreis Harz etwa 7.500 Führerscheine bis Januar 2022 umgetauscht werden, erklärte Manuel Slawig, Hauptdezernent bei der Kreisverwaltung.

Schonfrist bis 19. Juli

Nach Ablauf der Umtauschfrist wird der alte Führerschein ungültig. Wer dann damit fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die - falls man erwischt wird - mit einem Verwarngeld von zehn Euro geahndet wird. Viele Führerschein-Inhaber wurden in den vergangenen Tagen mächtig verwirrt, nämlich all jene, die immer noch die Papierversion ihres Führerscheins haben und die noch in der Pflicht sind, diese gegen eine Plastikkarte einzutauschen. Termine beim Amt sind rar und zuletzt hieß es: Wer kontrolliert wird, hat Pech und muss 10 Euro Verwarngeld zahlen. Doch nun gibt es unter den Innenministern doch eine Einigung auf Schonfrist, bis 19. Juli wird ein Verstoß nicht geahndet.

Termine im Straßenverkehrsamt

Aktuell kann es im Straßenverkehrsamt des Harzkreises zu Wartezeiten kommen. „Die Terminvergabe verläuft derzeit über eine Hotline, welche von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr besetzt ist“, erklärt Manuel Slawig, Und diese Hotline „wird zur Zeit extrem frequentiert, was auch zu unserem Bedauern dazu führt, dass Bürger mitunter niemanden erreichen“, so der Dezernent. Wie Manuel Slawig hinzufügt, werde durch die Bürger auch die Möglichkeit der Terminbuchung via E-Mail genutzt; zudem nehme die Telefonzentrale der Kreisverwaltung sehr viele Anfragen zum Thema Führerscheinumtausch entgegen und leite diese direkt an die Mitarbeiter weiter. Die Fahrerlaubnisbehörde ist aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich mit einem Termin erreichbar.

Termine können montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03941/59 70 42 15 vereinbart, Terminanfragen können per E-Mail an fuehrerschein@kreis-hz.de gesendet werden.

Ältester Führerschein gesucht

Tausende Autofahrer müssen jetzt oder in den kommenden Jahren ihre Führerscheine umtauschen. Doch halt! Bevor Sie das alte Ding aus der Hand geben, lesen Sie bitte weiter. Die MZ sucht den ältesten Führerschein im Harzkreis, also den, dessen Ausstellungsdatum vermutlich historisch genannt werden kann. Wir würden den Führerschein und seinen Besitzer oder auch seine Besitzerin sehr gern kennenlernen. Melden Sie sich bitte per Mail unter uta.mueller@mz.de.