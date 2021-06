„Tänzchentee“ macht den Anfang im Unterharz

Harzgerode - Zehn Monate sind vergangen, seit die fünf Musiker von „Einzig & artig“ in Harzgerode auf der Bühne standen. Das Konzert im August 2020 sollte nach der seit Februar währenden Corona-Zwangspause ein Neustart für den in Gernrode ansässigen Veranstalter, die Deutsche Mediengesellschaft, werden. Weitere Veranstaltungen sollten folgen. Was dann kam, ist hinlänglich bekannt. Steigende Inzidenzen. Lockdown. Bundesnotbremse. Jetzt heißt es erneut: alles auf Anfang.

Und der wird am Freitag, 25. Juni, in Harzgerode gemacht. Dann spielt „Tänzchentee“ auf dem Harzgeröder Sportplatz im Neudorfer Weg. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. „Wir haben gesagt, wir machen das, wir versuchen es einfach“, sagt Nicolas Maksimcev, Geschäftsführer der Deutschen Mediengesellschaft, „jetzt sind wir gespannt, wie es angenommen wird – auch mit Blick auf die Kurzfristigkeit.“

Geplanter Termin geplatzt und schnelle Zusage für den Unterharz

Dass die Bernburger Partyband in der kommenden Woche spontan in den Unterharz kommt, ist dem Zufall geschuldet. Ursprünglich war sie anderweitig verpflichtet. „Der Termin ist aber geplatzt“, sagt Maksimcev, der die Gunst der Stunde zu nutzen wusste. Nicht zufällig begründet ist hingegen die Wahl des Veranstaltungsortes: „Wir kennen die Infrastruktur. Es ist einfach zu handeln von der Organisation her. Und wir kommen von hier“, erklärt der Geschäftsführer, selbst Harzgeröder. „Die Stadt hat es auch verdient“, schiebt er hinterher. Zumal es ja in diesem Jahr kein Sommermärchen – so heißt das Stadtfest – gebe.

Im August vergangenen Jahres zählte die Deutsche Mediengesellschaft 220 Besucher. 1.000 hätten kommen dürfen. 250 sollen es laut Maksimcev diesmal werden. Die Besucher müssten ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen, einen vollständigen Impfschutz oder ihre Genesung nachweisen. Die Zahl der Tickets ist limitiert. Karten gibt es zum Preis von 12 Euro in der Marktklause in Harzgerode und im Harzhotel Güntersberge. Der Vorverkauf läuft seit Anfang der Woche. Mitglieder des SV Concordia 08 Harzgerode erhalten beim Sportverein Karten zum ermäßigten Preis. (mz)