Raubten kriminelle Thalenser auch in Hasselfelde?

Aussagen von Zeugen legen nahe: Die Männer, die im Juli 2020 in Thale einen Mann misshandelt und schwer verletzt hatten, stahlen zwei Tage später in einem Supermarkt.

Blick auf die Fassade des Landgerichts in Magdeburg

Magdeburg/Thale - Zwei Raubdelikte - und ein Ladendiebstahl? Im Strafprozess gegen vier junge Menschen aus Thale, von denen jeweils drei bei zwei Vorfällen im vergangenen Jahr andere misshandelt und ausgeraubt haben sollen, ist am Mittwoch eine Verbindung zu einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter in Hasselfelde untersucht worden.