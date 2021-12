Pkw-Fahrer rammt Warntafel bei Blankenburg und flüchtet

Polizei stellt Auto am Ortseingang von Quedlinburg.

Blankenburg/Quedlinburg/MZ - Unter Alkoholeinfluss hat ein 47-Jähriger gestanden, der an Heiligabend einen Unfall bei Blankenburg verursacht hat. Wie die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag mitteilte, befuhr der Mann mit seinem Auto die Bundesstraße 27 aus Richtung A 36 kommend in Richtung Blankenburg. Gegen 15.08 Uhr kollidierte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache im Einmündungsbereich zur Landesstraße 85 mit einer Warntafel und fuhr anschließend auf den Acker. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Polizeibeamte konnten den Pkw im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen am Ortseingang von Quedlinburg feststellen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers habe ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille ergeben, woraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst worden sei.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.