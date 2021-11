Mit Hilfe heimischer Firmen soll das Kulturhaus Badeborn nicht nur ein neues Dach bekommen

Badeborn/MZ - Die Dacharbeiten am Badeborner Kulturhaus sollen in dieser Woche abgeschlossen werden. Dabei war mehr Aufwand nötig als gedacht, sagt Benno Nebe, dessen Firma die Arbeiten ausgeführt hat. Denn der Dachstuhl war vom Holzwurm befallen, das sei von außen nicht zu erkennen gewesen.

Der Verein „Badeborner für Badeborn“, der sich um den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses kümmert, das der Stadt Ballenstedt gehört und von der BAL Stadtentwicklungsgesellschaft bewirtschaftet wird, ist deswegen am Rechnen: 125.000 Euro waren für die Dacheindeckung veranschlagt. Wird da noch Geld für weitere Vorhaben in diesem Jahr bleiben? Schließlich stehen weitere Projekte auf der Liste - neue Fenster beispielsweise sind dringend nötig.

Spende wurde verdoppelt

Das Geld für die Sanierung des undichten Dachs, das schon zu Wasserschäden im Gebäude geführt hat, fließt aus vielen Kanälen zusammen: 30.000 Euro sind durch Spenden von Firmen und Privatleuten zusammengetragen worden, 92.000 Euro stammen aus dem Leader-Förderprogramm der EU für den ländlichen Raum.

Finanzielle Unterstützung kommt auch von der Firma Engel in Badeborn: Geschäftsführer Uwe Engel hat zum 30-jährigen Firmenjubiläum um Spenden gebeten und die Summe auf 5.000 Euro verdoppelt. Den symbolischen Scheck hat er am Freitag dem Verein übergeben. „Wir versuchen, uns als Firma hier mit einzubringen, weil wir hier unseren Sitz haben“, sagt auch Benno Nebe, der erneut Unterstützung zugesagt hat und Technik zur Verfügung stellen will, wenn es an den Fassadenanstrich geht.

„Wenn alles da hin soll, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir im siebenstelligen Bereich“

Doch zuvor hat der Verein den Einbau neuer Fenster auf der Liste. Die alten seien kaum noch zu öffnen, sagt Otlive Dünnhaupt vom Vereinsvorstand, überall ziehe es durch. An einem Fenster musste ein Teil des Rahmens durch eine Metallschiene ersetzt werden: „Da konnte man durchfassen“, schildert Frank Damm.

Die Fenster sind ein wichtiges Projekt, aber noch lange nicht das Letzte. Welche Pläne umgesetzt werden können, hänge auch von den Fördergeldern ab, sagen die Mitglieder des Vereinsvorstands. „Wenn alles da hin soll, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir im siebenstelligen Bereich“, schätzt Frank Damm.

1982 wurde das damals 71 Jahre alte Gebäude umgebaut. Zu dieser Zeit bekam es einen neuen Dachstuhl und ein neues Dach, die Bauernstube wurde angebaut. Seitdem sei an dem Haus nichts mehr erneuert worden, so der Vereinsvorsitzende. So müssten auch die Heizung und Elektroinstallationen erneuert werden.

Mittagsversorgung für Kindertagesstätten und Schulen aufbauen?

Auch bei der Kücheneinrichtung ist sich der Vereinsvorstand nicht so ganz sicher. Der Restaurantbetrieb mit Frühstücks- und Mittagsangebot wird betrieben von der BAL Stadtentwicklungsgesellschaft. Es gebe Überlegungen, dass eine Mittagsversorgung für Kindertagesstätten und Schulen aufgebaut wird, sagt Ortsbürgermeisterin Doreen Müller. Das seien die Vorstellungen des Vereins, um die finanzielle Situation des Restaurantbetriebs zu verbessern. Denn selbst die Kinder im eigenen Ort werden nicht von der Küche im Kulturhaus versorgt: „Die Badeborner Kita bekommt ihr Essen aus Meisdorf“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Doch bevor eine Mittagsversorgung in größerem Umfang angeboten werden kann, müsse zunächst geklärt werden, ob das mit den vorhandenen Geräten überhaupt erreicht werden könnte.

Und dann ist da schließlich noch die Fassade, die erneuert werden soll. „Schade, dass sie in so einem Zustand ist“, sagt Otlive Dünnhaupt. „Da fühlt man sich doch nicht eingeladen. Da kann das Essen noch so gut sein, die Leute fahren dran vorbei.“

Inzwischen wird im Badeborner Kulturhaus wieder gefeiert. „Leute aus der Umgebung“, sagt Otlive Dünnhaupt, nutzen diese Möglichkeit für Familienfeiern. „Es gibt in der Umgebung kaum Säle, wo man feiern oder Firmenveranstaltungen durchführen kann“, setzt Frank Damm hinzu. Im Kulturhaus sei Platz für 240 bis 260 Personen.