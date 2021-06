Mehrere Menschen von Feuer eingeschlossen: Eine Frau stirbt bei Brand in Blankenburg

Blankenburg - Bei einem Brand in der Blankenburger Altstadt ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in der Blankenburger Altstadt ist am Sonntag eine 54 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Wie Einsatzleiter Alexander Beck von der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg berichtet, ist das Feuer am Morgen in einem Wohnhaus in der Vincentstraße ausgebrochen. Der Alarm ging um 7.55 Uhr bei der Feuerwehr ein. „Wir waren innerhalb von fünf Minuten vor Ort“, sagt Beck.



„Es gab eine starke Rauchentwicklung mit Flammenbildung im Obergeschoss“, sagt Beck. Eine Frau sei mit ihrem Hund auf der Treppe angetroffen und gerettet worden. Zwei weitere seien noch im Obergeschoss gewesen, so Beck. Eine von ihnen wurde gerettet, die andere sei leblos an den Rettungsdienst übergeben worden. „Sie konnte nicht wiederbelebt werden“, sagt Beck. Offensichtlich sei sie einer Rauchgasvergiftung erlegen.



Zu Brandursache wird ermittelt. Das Haus ist unbewohnbar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 250.000 bis 300.000 Euro. Es waren mehrere Harzer Wehren mit rund 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. (mz/iku)