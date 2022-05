Diebe klauen in Ballenstedt mindestens zwei Tonnen Aluminium-Schrott

Unbekannte dringen in Firmengelände ein und machen sich gezielt an Abfallcontainer zu schaffen. Beute hat einen Wert von etwa 2.500 Euro.

Ballenstedt/MZ - Diebe haben am Wochenende vom Firmengelände einer Metallbaufirma in der Straße Hinterhof in Ballenstedt mindestens zwei Tonnen Aluminiumreste gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, seien die Täter in das Firmengelände eingedrungen und hätten sich gezielt an dem Schrottcontainer mit den Metallabfällen zu schaffen gemacht. Diese haben den Angaben zufolge einen Wert von 2.500 Euro.