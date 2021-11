Brand auf dem Wertstoffhof in Harzgerode

Auf dem Werstoffhof in Harzgerode kam es zu einem Brand

Am Mittwoch kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 1.20 Uhr zu einem Brand auf dem in der Mägdesprunger Straße gelegenen Wertstoffhof. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde durch den Brand eine Baustellenbake sowie ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 1.000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und suchen Zeugen des Vorfalls. Ersten Erkenntnissen zufolge kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.