Angler finden Toten am Elbufer

Winsen (Luhe) - Angler haben am Elbufer, südlich von Hamburg, eine Leiche gefunden und den Notruf gewählt. Die Fischer waren am Freitagabend bei Winsen (Luhe) im Kreis Harburg an der Elbe unterwegs. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sind die Hintergründe zu dem Toten noch völlig unklar. Weder die Todesursache noch die Identität des Toten seien bislang geklärt. Die Ermittlungen dazu laufen. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.