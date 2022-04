Aus für Postbank in Quedlinburg besiegelt - Welche Pläne es für das historische Postamt gibt

Die Postbank schließt ihr Finanzcenter in Quedlinburg. Was die Hintergründe sind und welche Pläne es für das historische Postamt gibt.

Die Postbank-Filiale in Quedlinburg schließt am 11. Mai.

Quedlinburg/MZ - Die Post macht Schluss. Die Postbank in der Quedlinburger Bahnhofstraße schließt ihre Filiale am 11. Mai. Das bestätigte ein Sprecher des Geldinstituts. In den Filialen der Postbank werden im Auftrag der Deutschen Post auch Briefe und Pakete entgegengenommen. Die Postbank, eine Tochter der Deutschen Bank, bietet als Kooperationspartnerin der Deutschen Post in bundesweit rund 700 ihrer Postbank-Finanzcenter auch Postdienstleistungen an, sagt Anke Blenn von der Deutschen Post. Die Postbank beabsichtigt, ihr Finanzcenter in der Quedlinburger Bahnhofstraße zu schließen.