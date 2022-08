Eine Gruppe Diebe scheitert daran, einen Zigarettenautomaten zu knacken

Mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht zum Dienstag in Löberitz versucht einen Zigarettenautomaten zu knacken. Auch mit Werkzeugen gelang dies nicht - bevor sie vor der Polizei flüchteten.

Löberitz/MZ - Mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht zum Dienstag in Löberitz versucht einen Zigarettenautomaten zu knacken. Ein Anwohner der Grötzer Straße in Löberitz hatte gegen 3 Uhr die Polizei gerufen, weil sich mehrere Personen an einem Zigarettenautomaten in der Nähe zu schaffen machten.

Zuerst versuchten sie ihn aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Dann holten sie Werkzeug zu Hilfe. Aber auch damit war der Zigarettenautomat nicht zu öffnen. Unverrichteter Dinge flüchten die Täter noch vor Eintreffen der Polizei mit einem dunklen VW in Richtung A 9.

Eine weiträumig eingeleitete Fahndung führte nach Angaben der Polizei nicht zum Ergreifen des Fahrzeugs. Der angerichtete Sachschaden am Automat beläuft sich auf etwa 200 Euro.