Halle/Berlin/MZ. - Der prominente Gast sparte nicht mit Lob. „Sachsen-Anhalt ist eines, wenn nicht das Aufsteigerland der letzten Jahre“, sagte er. Und er machte auch klar, wer aus seiner Sicht diesen Erfolg verantwortet: Reiner Haseloff. Der Ministerpräsident habe es außerdem geschafft, die AfD bei der Landtagswahl 2021 auf Distanz zu halten. Der prominente Lobredner auf dem CDU-Landesparteitag 2023 in Magdeburg schickt sich in diesen Tagen an, zum wichtigsten Politiker der Republik zu werden: Friedrich Merz. Und es gibt Spekulationen, dass er Reiner Haseloff in die Bundeshauptstadt holen könnte.

