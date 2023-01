Nach heftiger Kritik hat das „Erste“ seine Nachrichtensendung am Abend neu ausgerichtet. Was aktuelle Zahlen verraten.

Magdeburg/MZ - Am vergangenen Freitagabend ist es mal wieder soweit: Auf der blauen Studiowand des Nachrichten-Flaggschiffs „Tagesthemen“ leuchten die Umrisse Sachsen-Anhalts auf, Caren Miosga moderiert einen Beitrag über eine Bundeswehrübung in der Letzlinger Heide an. Die Kurzreportage aus dem Gefechtsübungszentrum dauert fast fünf Minuten – im eng getakteten Geschäft der TV-Nachrichten eine Ewigkeit. „Mittendrin“ heißt die Rubrik, die sich Zeit für einen Blick in die Regionen nimmt. Vor knapp drei Jahren lief die erste Folge – und Sachsen-Anhalt ist dort regelmäßig zu sehen.