Magdeburg/MZ - Bei der geplanten Besetzung eines hoch dotierten Postens im Bildungsministerium soll es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Mit nur sieben Tagen Bewerbungsfrist wurde die Stelle (Einstiegsgehalt: 6.200 Euro) kurz vor Weihnachten ausgeschrieben – tatsächlich aber soll sich das Bildungsministerium bereits im Oktober auf einen bestimmten Bewerber festgelegt, diesen dann aber fallengelassen haben. Diesen Vorwurf erhebt der Betroffene in einem offenen Brief an Bildungsstaatssekretär Frank Diesener (CDU).

