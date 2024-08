Am 7. September soll der BSW-Landesverband Sachsen-Anhalt entstehen. Vor allem die Linke blickt argwöhnisch auf die neue Konkurrenz.

Sahra Wagenknecht will in Sachsen-Anhalt Fuß fassen

Gründung in Magdeburg

Parteigründerin Sahra Wagenknecht im Juni in Magdeburg

Magdeburg - Im Landtag ist sie nicht vertreten, sie hat in Sachsen-Anhalt auch keinen Landesvorstand, keine Satzung und kein Büro. Bei der Zahl ihrer Anhänger hingegen hat die Parteigründung der früheren Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht bereits vier im Landtag vertretene Parteien überholt: Mehr als 160.000 Sachsen-Anhalter, 15 Prozent aller Wähler, machten im Juni bei der Europawahl ihr Kreuz beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Nach dem Wahlerfolg folgen nun Strukturen. Am 7. September will das BSW einen Landesverband gründen.