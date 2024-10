Per Flugzeug - wie hier am Flughafen Halle/Leipzig - werden in Sachsen-Anhalt straffällig gewordene Flüchtlinge abgeschoben.

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalts Justizbehörden haben in den vergangenen Jahren mehrfach Verbrecher ins Ausland abgeschoben, obwohl die Verurteilten ihre Haftstrafen noch nicht vollständig abgesessen hatten. In den Bezirken der Staatsanwaltschaften Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg bestätigten die Behörden auf MZ-Anfrage insgesamt neun Fälle, in denen verurteilte Straftäter bei laufender Haftvollstreckung ins Ausland abgeschoben wurden. In allen Fällen handelte es sich um Täter, die wegen Mordes oder Totschlags verurteilt sind.