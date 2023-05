Magdeburg/MZ - Seit zwölf Jahren ist Reiner Haseloff (CDU) Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt – so lange wie keiner vor ihm. Tritt der 69-Jährige 2026 noch einmal an? Was will er für Sachsen-Anhalt noch erreichen? Hagen Eichler und Kai Gauselmann sprachen für die Mitteldeutsche Zeitung mit dem Wittenberger.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.