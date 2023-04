Während der zweieinhalbstündigen Kabinettssitzung, an der neben den Ministern auch der Landrat und Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) teilnahmen, sind allerhand Themen auf den Tisch gekommen ...

Auswärtige Kabinettssitzung in Sangerhausen

Das Kabinett von Sachsen-Anhalt tagte in der Mammuthalle der Kreisstadt.

Sangerhausen/MZ - Wer genau hingeschaut hat, konnte ein kleines Leuchten in den Augen von Ministerpräsident Reiner Haseloff erkennen. In der Produktionshalle der Firma Unterschütz in Sangerhausen fachsimpelte der studierte Physiker mit Firmenchef Uwe Unterschütz. „Vor drei Jahren war ich hier und es hat sich gewiss viel getan seither“, lobte er.