In Magdeburg trifft sich die AfD am Freitag zu einem Bundesparteitag. Zahlreiche Gruppen haben zu Demos gegen die teils rechtsextreme Partei aufgerufen - am Freitagmorgen startete der Protest mit den lautstarken „Omas gegen Rechts“.

Die "Omas gegen Rechts" demonstrierten am Freitag gegen den AfD-Parteitag in Magdeburg.

Magdeburg/MZ - Dutzende Demonstranten haben am Freitagvormittag in Magdeburg gegen die in Teilen rechtsextreme AfD protestiert. In der Messehalle findet ab Freitag der AfD-Bundesparteitag statt, am Wochenende folgt die Listenaufstellung für die Europawahl.