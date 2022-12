Unter Eltern wächst die Empörung über Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt. Bildungsministerin Eva Feußner will nun Abiturienten mit Stipendien binden. Was sie noch vorhat.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will Studenten Geld zahlen, damit sie in Sachsen-Anhalt auf dem Land Lehrer werden.

Magdeburg/MZ - Die immer größere Personalnot in Sachsen-Anhalts Schulen zwingt die Landesregierung zu Reformen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) schlägt jetzt vor, Lehramtsstudenten ein Stipendium zu zahlen, wenn diese sich anschließend für den Dienst in einer Region mit großem Lehrermangel verpflichten. An einem solchen Programm werde derzeit gearbeitet, heißt es in einem der MZ vorliegenden Schreiben von Feußners Staatssekretär Frank Diesener (CDU) an die Elternvertretung einer Harzer Sekundarschule.