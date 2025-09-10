Auf Landeskosten, angeblich ganz allein flog der CDU-Politiker Gunnar Schellenberger nach Pristina. Fotos belegen: Er begleitete dort zwei Parteifreunde - auch bei einer Geschäftsanbahnung.

Christdemokraten auf Balkan-Tour: Das Foto von Anfang Juni zeigt (von links) Michael Schmidt, Gunnar Schellenberger, Kosovo-Premier Albin Kurti, Botschafter Faruk Ajeti und Remo Kannegießer.

Magdeburg/MZ - Eine Reise-Affäre um Sachsen-Anhalts Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger (CDU) weitet sich aus. MZ-Recherchen legen nahe, dass der Politiker eine zunächst geheimgehaltene Dienstreise in den Kosovo genutzt hat, um zwei Geschäftsleuten aus dem eigenen Wahlkreis Türen zu öffnen. Beide sind auch CDU-Mitglieder.