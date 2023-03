Magdeburg - Die CDU bleibt in Sachsen-Anhalt stärkste politische Kraft. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung kämen die Christdemokraten bei einer Wahl am nächsten Sonntag auf 35 Prozent. Das sind gut zwei Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl im Juni 2021, die Christdemokraten lägen aber weiter mit Abstand auf Platz eins.

Den stärksten Ausschlag im Vergleich zur Wahl verzeichnen die Demoskopen bei der AfD. 2021 war die Partei bei 20,8 Prozent gelandet und damit deutlich unter allen vorherigen Umfrageergebnissen. Laut Insa bekäme die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei jetzt 26 Prozent, ein Plus von 5,2 Punkten. Bereits 2020 und 2021 hatte die Partei in Umfragen in Sachsen-Anhalt jeden vierten Wähler hinter sich gehabt. Mit der Warnung vor politisch instabilen Verhältnissen hatte CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff dann in den letzten Tagen vor der Wahl die Stimmung gedreht.

Die SPD bleibt auch laut aktueller Umfrage einstellig

Wenig Bewegung gibt es bei den anderen Parteien. Die SPD kann sich aus dem anhaltenden Umfragetief nicht befreien und bekäme acht Prozent (Wahl 2021: 8,4 Prozent). Die FDP liegt unverändert bei sechs Prozent (6,4 Prozent). Damit hätte die amtierende Regierung aus CDU, SPD und FDP weiterhin eine Mehrheit.

Die linken Oppositionsparteien schneiden nahezu unverändert ab: Die Linke kommt wie 2021 auf elf Prozent, die Grünen verbessern sich leicht von 5,9 auf sieben Prozent.

Erhebungszeitraum der Online-Umfrage war die Woche vom 6. bis 13. März. Befragt wurden 1.000 Wahlberechtigte. Es ist die erste veröffentlichte Umfrage zur politischen Stimmung in Sachsen-Anhalt seit mehr als einem Jahr.