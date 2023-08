Seit sechs Jahren ist die Wahl eines neuen Datenschutzbeauftragten für Sachsen-Anhalt überfällig. Jetzt kommt der nächste Rückschlag: Der Kandidat der Koalition will nicht mehr.

Magdeburg - Der hallesche Rechtsanwalt Daniel Neugebauer zieht seine Bewerbung für das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten zurück. „Ich habe mich gern engagiert und wollte dem Land einen Dienst erweisen“, sagte Neugebauer der MZ am Sonntag. „Aber im Landtag ist völlig unklar, wie es weitergeht. Ich muss jetzt an meine wirtschaftliche Lage und an meine Mandanten denken.“