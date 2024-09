In der Grünen Jugend gibt es Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung. Im Landesvorstand des Verbands gab es einen folgenschweren Schritt.

Grüne in Sachsen-Anhalt verlieren Teil ihres Nachwuchses

Magdeburg/MZ/hei - In der Nachwuchsorganisation der Grünen rumort es: In Sachsen-Anhalt zieht sich der komplette Vorstand der Grünen Jugend (GJ) zurück. „Etwa 80 Prozent der Vorstandsmitglieder sind auch ausgetreten“, sagte Grünen-Landeschefin Madeleine Linke am Freitag.