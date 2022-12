Wie konnte das passieren? Zum zweiten Mal sorgt der Halle-Attentäter Stephan B. in Haft für einen dramatischen Zwischenfall. Politiker wollen alle Details wissen.

Magdeburg - In der Landespolitik sorgt die Geiselnahme im Hochsicherheitsgefängnis Burg (Jerichower Land) für Bestürzung. Der Synagogen-Attentäter von Halle, Stephan B., hatte am Montagabend zwei Gefängnisbedienstete in seiner Gewalt, bevor er überwältigt werden konnte. Nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der Regierungskoalition kommt der Ruf nach einer schnellen Aufarbeitung des Geschehens.