Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Zusammentreffen im Landtag MDR-Intendant Ludwig soll bei umstrittenem CDU-Politiker Abbitte geleistet haben

Wie andere Medien berichtete der MDR über einen Belästigungsvorwurf gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Politiker Markus Kurze. Dann aber wurde ein Text geändert - und das war wohl noch nicht alles.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 04.11.2025, 11:44
MDR-Intendant Ralf Ludwig
MDR-Intendant Ralf Ludwig (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Magdeburg/MZ - Nach juristischen Schritten des CDU-Landtagsabgeordneten Markus Kurze gegen den MDR hat dieser einen Online-Beitrag geändert und offenbar auch eine Entschuldigung ausgesprochen. In dem Text ging es um ein alkoholisiertes Fehlverhalten Kurzes beim Sommerfest des Landtags.