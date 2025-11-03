Zusammentreffen im Landtag MDR-Intendant Ludwig soll bei umstrittenem CDU-Politiker Abbitte geleistet haben

Wie andere Medien berichtete der MDR über einen Belästigungsvorwurf gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Politiker Markus Kurze. Dann aber wurde ein Text geändert - und das war wohl noch nicht alles.