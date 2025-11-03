EIL:
Zusammentreffen im Landtag MDR-Intendant Ludwig soll bei umstrittenem CDU-Politiker Abbitte geleistet haben
Wie andere Medien berichtete der MDR über einen Belästigungsvorwurf gegen den sachsen-anhaltischen CDU-Politiker Markus Kurze. Dann aber wurde ein Text geändert - und das war wohl noch nicht alles.
Aktualisiert: 04.11.2025, 11:44
Magdeburg/MZ - Nach juristischen Schritten des CDU-Landtagsabgeordneten Markus Kurze gegen den MDR hat dieser einen Online-Beitrag geändert und offenbar auch eine Entschuldigung ausgesprochen. In dem Text ging es um ein alkoholisiertes Fehlverhalten Kurzes beim Sommerfest des Landtags.