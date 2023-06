Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz AfD Sachsen-Anhalt verspricht Bürgermeisterkandidat Loth „jede Unterstützung“

In Thüringen hat die AfD ihren ersten Landrat, in Sachsen-Anhalt könnte am Sonntag der erste Bürgermeister folgen. Parteichef Martin Reichardt beansprucht den Titel „Volkspartei“.