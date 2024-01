An der umstrittenen Potsdamer Runde von Unternehmern und Rechtsextremisten haben auch mehrere Christdemokraten teilgenommen. Einer von ihnen geht jetzt in die Offensive - und sieht keinen Grund für Kritik.

Ulrich Vosgerau (CDU) sieht keinen Grund für Kritik an seiner Teilnahme an einem Treffen von Rechtsextremisten.

Magdeburg - Nach Aufdeckung einer Gesprächsrunde von Unternehmern und bekannten Rechtsextremisten in Potsdam geht einer der Teilnehmer in die Offensive. Ulrich Vosgerau, Rechtsanwalt mit CDU-Parteibuch, verteidigte seine Anwesenheit. Das sagte er der MZ und anderen Pressevertretern am Donnerstag in Magdeburg.