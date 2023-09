Es fehlt an Wissen und Sichtbarkeit. Was tun? Eine Tagung in Halle diskutiert die Lage 30 Jahre nach dem deutsch-deutschen Bilderstreit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Vorbei die Zeiten, in denen Kunst aus der DDR im Sammelsurium-Look auf Plasteplanen (Weimar 1999) oder auf Depot-Zaunwänden (Halle 2000) vorgeführt wurde. In denen westdeutsche Kulturwärter den Zugang zu repräsentativen Ausstellungen von deutscher Kunst nach 1949 verwehrten – etwa in der vom Bund finanzierten Schau „60 Jahre. 60 Werke“ 2009 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin.