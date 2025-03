Streaming-Neuheit bei Disney U-Boot-Havarie vor Schweden - Wie die Welt fast in den Dritten Weltkrieg gestolpert wäre

Die schwedische Komödie „Whiskey on the Rocks“ führt zurück in die Zeit, als sowjetische U-Boote in der Ostsee für Angst und Schrecken sorgten. Regisseur Björn Stein erzählt die Affäre am Rande des Weltuntergangs als absurde Satire.