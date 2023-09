Dieter Hallervorden feiert seinen 88. Geburtstag in Dessau und schenkt seinem Publikum die Comedy-Gala „Stationen eines Komödianten“.

Dieter Hallervorden bringt in Dessau sein Comedy-Leben auf die Bühne

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Der offene Blick ins Publikum, der wie immer überraschende Reichtum an Witz, das messerscharfe Wissen um die eigene Marke und seit neuestem etwas Altersweisheit zeichnen Dieter Hallervorden aus. Am Dienstagabend feierte er in dem von ihm gegründeten Mitteldeutschen Theater Dessau seinen 88. Geburtstag. Und sein 60-jähriges Bühnenjubiläum.