„Stolz-Pass“ und „Straße des deutschen Reiches“: Fünf Stiftungen in Sachsen-Anhalt werfen der Partei „Kulturkampf“ vor.

„Deutschdenken“ in Sachsen-Anhalt

HALLE/MZ. - Das gab es noch nie. Und schon gar nicht das: so schnell. Fünf Kulturstiftungen in Sachsen-Anhalt reagieren mit einem gemeinsamen Statement auf den jüngsten kulturpolitischen Antrag der AfD-Landtagsfraktion, das Landesmotto „#modern denken“ durch „#deutsch denken“ zu ersetzen. An diesem Mittwoch soll im Landtag über diesen Antrag abgestimmt werden.