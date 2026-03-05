Einfach mal die Welt ändern: Die Leipziger Liedermacherin Paula Linke ist mit ihrem neuen Album unterwegs. Im März spielt sie dreimal in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ - „Ich musste mich auf die kleinen Dinge konzentrieren, sonst wäre ich kaputtgegangen.“ Spricht die Liedermacherin Paula Linke, Jahrgang 1989 und geboren in Leipzig, über ihr neues Album „Küsse! Mehr Küsse!“, schält sich nach und nach ein spezieller Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch auf das Thema „Ost-West“, heraus. Ein Blick, der in den neuen Songs seine musikalische Anschauung bekommt. Lieder, die in einen verspielten, leichten Geist getaucht sind. Als wäre die Welt eine bunte Spielwiese. Erzählt wird nahbar, unspektakulär, nicht zu verkopft, nicht zu abstrakt, nicht zu verkünstelt. Eine einnehmende Schlichtheit im besten Sinne.