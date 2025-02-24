Der Wetterumschwung in Sachsen-Anhalt hält an. Laut DWD gibt es Anfang März Sonne, frühlingshafte Temperaturen und überwiegend klaren Himmel.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich.

Hochdruckeinfluss sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch vorübergehend für trockenere und etwas kühlere Luft.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sonne setzt sich gegen Frost und Nebel durch

Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad lösen sich laut DWD am Vormittag von Donnerstag, dem 5. März, zunächst einzelne Nebel- und Hochnebelfelder auf. Vor allem im Süden kann es anfangs noch Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben. Danach setzt sich die Sonne überall durch und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf angenehme 13 bis 17 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. März, ist der Himmel meist klar, nur vereinzelt können sich flache Dunst- oder Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 5 Grad. In Bodennähe tritt verbreitet Frost auf.

Bis zu 18 Grad: Frühlingstemperaturen am Freitag

Nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, zeigt sich Freitag, der 6. März, von seiner sonnigen Seite. Bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt es trocken.

In der Nacht zu Samstag, dem 7. März, ist es zunächst gering bewölkt. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Mit Regen wird laut DWD nicht gerechnet. Die Temperaturen sinken auf -4 bis 3 Grad ab.

Warm und sonnig: Perfektes Wetter für Ausflüge am Wochenende

Das Wochenende startet am Samstag, dem 7. März, zunächst sonnig. Später ziehen gebietsweise hohe Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt hinweg. Trotzdem bleibt es trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 8. März, bleiben die Wolkenfelder bestehen. Die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad ab.

Am Sonntag, dem 8. März, wird es wolkig, zeitweise aber auch heiter und weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 9. März, ist es gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 1 bis 4 Grad zurück.