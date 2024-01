Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Das regionale Kulturjahr 2024 wird ein Fest. Denn einmal mehr wird viel gefeiert. Sachsen-Anhalt schaut zurück und nach vorn – auf Menschen, Ereignisse und Institutionen. Mit öffentlichen Aktionen werden 2024 geehrt: der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock, im Juli vor 300 Jahren in Quedlinburg geboren. Die Dessauer Reformschule Philanthropinum, im Dezember vor 250 Jahren in Dessau gegründet. Das Puppentheater Halle, das vor 70 Jahren zu spielen begann und sich im Juni eine großformatige Festwoche schenkt. Und der hallesche Maler Moritz Götze, der im Juli 60 Jahre alt wird, zu diesem Anlass verspricht das Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg vom 27. April an die Ausstellung „Moritz Götze: Retrospektive“.