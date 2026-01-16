Post von Icomos: Das kommt nicht alle Tage vor. Mit einem Schreiben erklärte sich am Dienstag die in Berlin ansässige deutsche Abteilung des Internationalen Denkmalrates, der die Unesco berät.

BERLIN/NAUMBURG/MZ. - Post von Icomos: Das kommt nicht alle Tage vor. Mit einem Schreiben erklärte sich am Dienstag die in Berlin ansässige deutsche Abteilung des die Unesco beratenden internationalen Denkmalpflegerates zum „Advisory Mission Report“, zum Icomos-Beraterbericht zum Naumburger Dom. Das Gremium begutachtet Welterbestätten unter anderem daraufhin, ob deren universeller Wert (Outstanding Universal Value, OUV), der den Ausschlag für den Welterbe-Status gibt, gesichert ist oder nicht. Ausdrücklich weist Icomos darauf hin, dass es nichts verbiete, sondern ausschließlich berate.