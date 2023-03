Vor elf Jahren gründete Peter Fitzek in Wittenberg seinen Fantasie-Staat Königreich Deutschland. In seiner Heimatstadt Halle wird daraus nun ein beklemmendes Theaterstück - und zur Vorpremiere erschien der selbsternannte Monarch prompt selbst

Hoftheater am Lagerfeuer - Im Kaninchenbau des Königs von Deutschland

Halle/Wolfsgrün/MZ - Der echte Monarch kommt zu spät zur eigenen Krönung. Auf dem Weg von Wolfsgrün, einem kleinen Ort tief in Thüringen, in dem Peter Fitzek in diesen Tagen Hof hält, hatte der Mann, der sich seit elf Jahren „Oberster Souverän“ nennt, eine Reifenpanne. Die königliche Kutsche musste getauscht werden, nun fehlt noch ein Parkplatz.