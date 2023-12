Weg mit der Demokratie, hinein in die Diktatur: Der Historiker Jan Brademann veröffentlicht Aufsätze und Quellen zum „Nationalismus in der anhaltischen Kirche 1918 bis 1945“.

Militärisch geprägte evangelische Volksgemeinschaft: Gottesdienst in der Dessauer Schlosskirche St. Marien, Volkstrauertag 1931

Halle/MZ. - Am 12. November 1918 war Schluss mit der Monarchie in Anhalt. Mehr als 700 Jahre Fürstenherrschaft endeten mit einem Schlag, aber nicht die Sehnsucht nach autoritärer staatlicher Führung. Die lebte auch in der evangelischen Landeskirche Anhalt fort, deren oberster Geistlicher der Herzog gewesen war.