Mit seinem Roman „Die Firma“ landete John Grisham in den 90er Jahren einen Welterfolg. Jetzt kehrt der Auflagenmillionär mit „Die Entführung“ zurück in die düstere Welt der US-Anwaltskanzleien.

Halle/MZ. - Am Ende hatte es Tom Cruise gerade so geschafft. In der Rolle des jungen, hoffnungsvollen Anwalts Mitch McDeere war der Hollywood-Superstar der Mafia entkommen, mit dem FBI hatte er einen Deal geschlossen, der die Finsterlinge ins Gefängnis brachte, er selbst blieb ungeschoren, und es gelang ihm sogar noch, einen Teil der blutigen Millionen beiseite zu schaffen, die von den grauen Eminenzen der Kanzlei Bendini, Lambert & Locke (BLL) in Memphis erwirtschaftet worden waren.