Halle/MZ - Neues in alten Gemäuern, wie passend, befand Matthias Dreßler, Architekt aus Halle und Mitglied des Landesverbandes beim Bund Deutscher Architekten (BDA) Sachsen-Anhalt, als er die Ausstellung mit den Arbeiten des Hannes-Meyer-Preises 2024 am Dienstag in der Marktkirche in Halle eröffnete. Das Wort „Transformation“ fiel, das gut abbildet, was die Ehrung mit dem Architekturpreis anerkennen will: die Umwandlung von Altem in Neues oder aber Neues in alte Strukturen zu setzen. Unmittelbar aber: „Das Ziel ist, Architektur in Sachsen-Anhalt zu etablieren und zu würdigen“, sagte Dreßler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.