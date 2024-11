Rom/MZ - Der komplett mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Film „Transformation“ des bayrischen Filmemachers und Komponisten Marcel Barsotti ist der Gewinner des „Riff Award“ in der Kategorie „Bester Internationaler Kurzfilm“ beim 23. Rome Intependent Film Festival.

Der knapp 13-minütige Streifen wurde im Rahmen der Filmfestspiele in Halle aufgeführt. Es geht darin um eine zerstörte Welt, einen Rest an Überlebenden, Aliens und die Frage nach der Zukunft. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: „Dieser Kurzfilm ist ein wahres Meisterwerk an Innovation und Kreativität. Sein visionärer Charakter fesselt sofort die Aufmerksamkeit des Zuschauers und entführt ihn in eine einzigartige und faszinierende Welt. Das Design ist äußerst fesselnd und raffiniert, wobei jedes visuelle Detail mit obsessiver Präzision ausgeführt wurde. Was diesen Kurzfilm wirklich besonders macht, ist seine Fähigkeit, mit traditionellen Mustern zu brechen.“

Regisseur Marcel Barsotti gewinnt den Riff-Award. (Foto: RIFF)

Marcel Barsotti, ein bekennender Science-Fiction-Fan, hat mit „Transformation“ einen lang gehegten Traum realisiert: endlich selbst einen Film zu machen. Bislang war Barsotti vor allem als Komponist für Filmmusiken bekannt. Nun ist sein Stück auf zahlreichen Festivals gelaufen und schon mehrfach prämiert worden. „Ich selbst hatte niemals damit gerechnet, dass mein Film vor Ort den Hauptpreis erhält“, sagt Barsotti gegenüber der MZ. „850 Einsendungen, davon 14 hochkarätige Kurzfilme aus aller Welt waren nominiert!“ Nun stehe sein Telefon nicht mehr still, bereits über 1.000 Gratulationen von überallher habe er halten, so Marcel Barsotti.

Das Rome Intedependent Film Festival findet seit dem Jahr 2000 jährlich in Rom statt.