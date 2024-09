Haldensleben/dpa - Erstmals ist eine rund 2.000 Jahre alte keltische Silbermünze in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Das antike Stück wurde vom ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger Alexander Grelich im Landkreis Börde gefunden. „Es ist der erste Fundnachweis eines Büschelquinars in Sachsen-Anhalt überhaupt und auch der nordöstlichste Fundnachweis eines süddeutschen Büschelquinars“, sagte Anika Tauschensky, Numismatikerin am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Büschelquinar wird die Münze in Fachkreisen genannt.

