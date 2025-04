Halle/MZ - 1.100 Bewerber um ein Stipendium gab es im vergangenen Jahr bei der bundesweit tätigen Stiftung Kunstfonds um eines der begehrten Stipendien für zeitgenössische Künstler, 83 erhielten schließlich den Zuschlag. Christine Bergmann, Malerin aus Halle, ist Mitglied der Jury und war gemeinsam mit zwei weiteren Künstlern an der Auswahl beteiligt. „Wir haben dann wiederum elf ausgewählt, die in der Ausstellung vertreten sind“, so Bergmann. Aus den Initialen dieser elf nebst Punkten setzt sich der Titel der Schau zusammen, die in den Räumen der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zu sehen sind. Übrigens die erste Kunstfonds-Stipendiatenausstellung seit 20 Jahren in Deutschland überhaupt!

