Ab dem 5. und 6. September wird in einer unter anderem von Moritz Götze bespielten Kirchenruine eine besondere Kunstgattung gefeiert – und auch in Halle.

Moritz Götze hängt in der Kirchenruine in Pobles die Arbeiten auf.

Pobles/MZ - Alles hat mit allem zu tun, und in Pobles sowieso. In dem Dorf bei Lützen ist der Großvater des Philosophen Friedrich Nietzsche Pastor gewesen, Nietzsche war oft dort. Die Kirche St. Gangolf ist eine Ruine ohne Dach, aber weitgehend intakt dank der ehrenamtlichen Unruhe des Vereins Kaisersaschern um Pfarrer Lüder Laskowski, die Maler Moritz Götze und Rüdiger Giebler sowie weitere Verbündete.