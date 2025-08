In Weißenfels sind Teile der Museumssammlungen vom Verfall bedroht, weil sie nicht sachgerecht gelagert werden. Ein Gutachter schlägt Alarm.

Rumpelkammer oder Depot für wertvolle Kulturgüter in Weißenfels?

Weißenfels/MZ - Die Zustände im Museum im Weißenfelser Schloss sind in keiner Weise dazu geeignet, wertvolle Kulturgüter sachgerecht zu lagern. Wenn es daran noch letzte Zweifel gegeben haben sollte, so hat der Münchener Restaurator Lars Klemm diese vor kurzem endgültig beseitigt. Die Stadt Weißenfels hatte Ende vergangenen Jahres das europaweit tätige bayerische Büro „iconyk“ damit beauftragt, die Situation in den Depots auf dem Schloss unter die Lupe zu nehmen – und vor allem Auswege aus dem Dilemma aufzuzeigen. Mehrere Tage war Lars Klemm daraufhin im Schloss unterwegs.