Die kommenden Merseburger Orgeltage stehen ganz im Zeichen des barocken Meisters. Seine drei Passionen werden aufgeführt, aber es gibt auch viele kleinere Konzerte.

Michael Schönheit, künstlerischer Leiter der Merseburger Orgeltage, spielt die Ladegast-Orgel im Dom zu Merseburg.

Merseburg/MZ - Bach ist tot, es lebe Bach! In diesem Jahr wird des 275. Todestages des Komponisten gedacht. Zwar kein rundes Jubiläum, aber Johann Sebastian Bach (1685–1750) geht immer, und da ihn auch noch einiges mit Merseburg verbindet, wurden ihm die Orgelfesttage 2025 gewidmet. Festivalleiter Michael Schönheit dazu: „Bach schickte seinen ältesten Sohn Friedemann ist zum Geigenstudium nach Merseburg, außerdem ist der ehemalige Domkantor Georg Friedrich Kauffmann Mitbewerber um die Stelle des Thomaskantors in Leipzig gewesen.“